MFW: czeka nas największe załamanie gospodarcze od wielkiego kryzysu z lat 30. Według MFW w 2020 r. światowy PKB skurczy się o 3 proc., czyli o znacznie więcej, niż podczas krachu finansowego w 2009 r. Konsekwencją gospodarczą pandemii koronawirusa może być najgłębszy kryzys od lat 30. XX w., gdy doszło do krachu na giełdzie – ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy. MFW ocenia jednocześnie, że globalna gospodarka prawdopodobnie wzrośnie w 2021 r. o 5,8 proc., ale zastrzega, że prognozy te są niepewne. MFW prognozuje, że gospodarka w strefie euro skurczy się w 2020 r. o 7,5 proc. Wiele będzie zależało od tego jak długo potrwa pandemia, czy pojawi się druga fala zakażeń po wstępnym jej opanowaniu oraz czy obawy przed zakażeniem nie doprowadzą do dalszego izolować już po zniesieniu formalnych ograniczeń. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.