Mieszkamy z osobami starszymi. Polacy rekordzistami w Europie. W Polsce ponad 37 proc. kobiet i 38 proc. mężczyzn w wieku 65 plus współdzieli gospodarstwo domowe z młodszymi osobami. Jest to najwyższy odsetek w Europie – wynika z analizy Centrum Analiz Ekonomicznych. Zdaniem CenEA powinno być to brane pod uwagę przy wycofywaniu restrykcji wprowadzonych w związku z epidemią. Centrum Analiz Ekonomicznych przyjrzało się sytuacji mieszkaniowej osób w wieku 65 plus w Polsce i innych krajach Europy, bazując na danych z Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) z 2017 roku. Porównało też dane dotyczące osób starszych mieszkających w stacjonarnych instytucjach zapewniających usługi opieki długoterminowej zebrane w ostatnich latach przez OECD. Z analizy wynika, że poziom wspólnego zamieszkiwania osób w wieku 65+ z innymi osobami w wieku do 50 lat (wyłączając współmałżonka lub partnera) wynosi w Polsce 37,4 proc. wśród kobiet i 38,6 proc. wśród mężczyzn i jest najwyższy w krajach Europy. 12 proc. osób w wieku 65+ mieszka wspólnie z dziećmi w wieku szkolnym (7-18 lat), a 7,7 proc. mieszka razem z dziećmi w wieku 0-6 lat. Polska jest również jednym z krajów, gdzie jest najwyższy odsetek zamieszkiwania razem z innymi dorosłymi bez osób małoletnich.

