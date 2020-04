Miliarder kupił dziesięć milionów testów. Minister zdrowia: wystarczą na cały rok. 10 milionów chińskich testów na COVID-19 sprowadził do Australii miliarder Andrew Forrest. – Te 10 milionów testów pozwoli państwowym i regionalnym ośrodkom opieki medycznej prowadzić testy przez cały 2020 rok – powiedział w środę minister zdrowia Greg Hunt. Tego samego dnia premier Australii Scott Morrison zapowiedział, że Canberra ma zamiar przeprowadzić śledztwo w sprawie postępowania chińskich władz w sprawie rozwoju wirusa. Andrew Forrest, australijski magnat węglowy, powiedział, że dzięki kontaktom handlowym udało mu się zamówić testy w chińskiej firmie BGI znacznie poniżej ceny rynkowej. Miliarder odsprzedał je rządowi za równowartość około 209 milionów dolarów. – Dostawa tych testów znacznie poprawi skuteczność i skalę programu wykrywania zakażeń, co pozwoli utrzymać wskaźnik transmisji wirusa na niskim poziomie – przekazał minister zdrowia Greg Hunt. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

