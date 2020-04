Miliony w kolejce po zasiłek. Nowe dane o bezrobociu w USA. W Stanach Zjednoczonych w ostatnich pięciu tygodniach po zasiłek dla bezrobotnych zgłosiło się już blisko 26,5 miliona osób. Jak wynika z danych tamtejszego departamentu pracy, tylko w ubiegłym tygodniu przybyło 4,4 miliona bezrobotnych. Towarzyszą temu coraz gorsze nastroje w przemyśle. Według analityków banku Goldman Sachs pod koniec maja w USA może być nawet 37 milionów bezrobotnych. Zdaniem części ekspertów, po recesji gospodarka Stanów Zjednoczonych ma się odbić Liczby wniosków o zasiłek przewyższają jednak prognozy analityków, a niektórzy ekonomiści przewidują, że ożywienie gospodarcze nie będzie radykalne. Prognozowano 4,2 miliona nowych wniosków. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

