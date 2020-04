Militaryzacja Poczty Polskiej? Oprócz piastującej dyrektorskie stanowisko ds. kadrowych Agnieszki Grzegorczyk zwolnionych miało być również jej trzech zastępców – czytamy na stronie Money.pl. Informatorzy portalu mówią, że w miejsce zwolnionych pracowników nowy dyrektor planuje zatrudnić swoich zaufanych z resortu obrony narodowej. Zwolnienia mają mieć związek ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, które po raz pierwszy odbędą się w formie głosowania korespondencyjnego. Przypomnijmy, na początku kwietnia nowym dyrektorem Poczty Polskiej został Tomasz Zdzikot, wiceminister obrony narodowej. Zastąpił na tym stanowisku Przemysława Sypniewskiego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.