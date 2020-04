Minister zdrowia Łukasz Szumowski pod presją Pałacu i Nowogrodzkiej Koronawirus w Polsce wymusza na rządzących podejmowanie nadzwyczajnych działań. Mimo to – bez wprowadzania stanu nadzwyczajnego – kierownictwo PiS i Pałac Prezydencki dążą dziś do przeprowadzenia wyborów 10 maja. Pod olbrzymią presją z tego powodu – jak wynika z informacji WP – ma być minister zdrowia Łukasz Szumowski. – Ze szczytem epidemii będziemy walczyć za dwa lub trzy tygodnie – przyznał 16 marca minister zdrowia. Mówił o przełomie marca lub kwietnia lub pierwszym tygodniu kwietnia. Ale rozwój epidemii – co odnotował dziennikarz Piotr Pacewicz analizujący wypowiedzi prof. Łukasza Szumowskiego z ostatnich tygodni – postępuje dotąd wolniej niż zapowiadano. Dochodzenie do szczytu zakażeń najprawdopodobniej potrwa dłużej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

