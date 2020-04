Ministerstwo Zdrowia: 380 przypadków w środę, 23 osoby zmarły Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę po południu o 174 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i o śmierci 18 kolejnych osób. Rano potwierdzono 206 zakażeń i śmierć pięciu osób. Do tej pory potwierdzono w Polsce 7582 zakażenia SARS-CoV-2. Zmarło 286 pacjentów. W środę Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dotyczące testów: – 156 493 zbadanych próbek; – 149 085 negatywnych; – 7 408 pozytywnych; W ciągu doby wykonano ponad 8,1 tysiąca testów. Ministerstwo Zdrowia po południu przekazało, że są 174 nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

