Ministerstwo Zdrowia informuje o dużym przyroście zakażonych i ofiar W popołudniowym komunikacie Ministerstwa Zdrowia poinformowano o 213 nowych przypadkach zakażenia oraz sześciu kolejnych ofiarach śmiertelnych. Rano powiało względnym optymizmem po zaledwie jednej ofierze śmiertelnej. Niestety, teraz przybyło kolejnych sześć. Łącznie zakażonych jest też o 10 więcej niż w czwartek. W czwartek było ich 370, w piątek zaś 380. Najwięcej nowych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 jest z województwa mazowieckiego (77) i wielkopolskiego (38). Potwierdzono także zakażenia w województwach łódzkim (31), podlaskim(16), podkarpackim (15), małopolskim (10), lubelskim (10), dolnośląskim (9), opolskim (4), pomorskim (2) oraz lubuskim (1). Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o śmierci 6 osób zmagających się z chorobą COVID-19 (wiek-płeć, miejsce zgonu): 87 – M Poznań, 82-M Poznań, 69-K Bydgoszcz, 75-M Wrocław, 71-K Bolesławiec, 73-M Kraków. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

