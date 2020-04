Mniejsze wymagania wobec firm aplikujących o wsparcie, depozyty zasiłków w 1 dzień i inne codzienne uaktualnienia “Gazety” (8 kwietnia)

Jak wygląda sytuacja w Kanadzie? W polskim podcaście “8:10” opowiada o tym

red. Malgorzata P. Bonikowska

Telehealth Ontario – 1-866-797-0000

Tu dzwoń jak masz objawy!

Oto najnowsze informacje z 5 kwietnia:

Kanada – 19 291 (wczoraj 17 897)

źródło

Toronto

• Każdy, kto wchodzi do zamkniętych parków, na place zabaw i do parków dla psów bez smyczy, może zostać ukarany grzywną do 1000 dol.

• Każdy, kto nie utrzymuje odległości w parku, może otrzymać mandat na 1000 dol.

• Od środy wszystkie linie kolejowe GO będą działać według skróconego rozkładu jazdy. Kursowanie autobusów GO również zostanie ograniczone. Zmienione rozkłady jazdy GO są dostępne tutaj: https://www.gotransit.com/en/trip-planning/seeschedules/full-schedules.

Ontario

• Ontario wydłuża godziny budowy niezbędnych projektów budowlanych, takich jak istotne projekty w sektorze opieki zdrowotnej, do 24 godzin na dobę, np. budowa ośrodków diagnozy COVID-19 będą mogły być prowadzone 24 godziny na dobę, aby przyspieszyć budowę.

• Miasto Brampton zaprosiło lekarzy kształconych w innych krajach do pracy w szpitalach.

Kanada

• Od poniedziałku 3,67 miliona Kanadyjczyków złożyło wnioski o zasiłek z tytułu Canada Emergency Response Benefit (CERB) lub ich wnioski złożone do EI zostały przekazane do CERB. Kanadyjczycy zaczynają otrzymywać zasiłek poprzez bezpośrednie depozyty na ich konta bankowe.

• Rząd złagodził wymagania wobec osób ubiegających się o Canada Emergency Wage Subsidy. Poprzednio wymagano 30% spadku przychodów firmy – obecnie wmagany jest zaledwie 15-procentowy spadek. Firmy mogą wykorzystać jako punky odniesienia przychody za styczeń i luty 2020 r., co powinno pomóc nowym przedsiębiorstwom

• Próbując zachęcić firmy do zatrudniania młodych ludzi, rząd dostosowuje program Canada Summer Jobs, aby pokryć 100% wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach tego programu.

• Przybyła pierwsza dostawa 500 000 masek z amerykńskiej firmy 3M, które są rozsyłane tam, gdzie są potrzebne.

• Kanadyjczycy zaczynają otrzymywać zasiłek z tytułu reagowania kryzysowego w Kanadzie poprzez bezpośrednie wpłaty.

NA ŚWIECIE:

• W Nowym Jorku w środę ogłoszono 779 nowych zgonów, co jest najwyższym jak dotąd wynikiem dziennym w Stanach Zjednoczonych. Gubernator Andrew Cuomo nakazał opuszczenie flag państwowych do połowy masztu, gdy potwierdzona liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 6 268 osób, czyli ponad dwukrotnie więcej niż ofiar śmiertelnych ataku terrorystycznego z 11 września. Według John Hopkins University w całym USA potwierdziono prawie 13 000 zgonów z powodu COVID-19. Afroamerykanie, którzy stanowią 22 procent populacji, stanowią aż 28 procent zmarłych. Podobne – lub większe – dysproporcje w innych częściach kraju.

Stan na godz. 20.10:

Porównanie ze stanem sprzed 24 godzin:

Wzrost liczby potwierdzonych przypadków o 84 930.

Wzrost liczby zgonów o 6 395.

