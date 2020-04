Mocne słowa Jacka Jaśkowiaka: “władza skupiona jest w rękach psychopaty” Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak stwierdził, że poza epidemią koronawirusa Polska zmaga się obecnie z jeszcze jednym problemem. Polityk uważa, że dotyczy on polskiej władzy. – Mamy sytuację chorego państwa – przekonuje samorządowiec. Odpowiedział mu już wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk z PiS. Na temat sytuacji politycznej w Polsce Jacek Jaśkowiak wypowiedział się w czasie internetowej konferencji prasowej. Członek Platformy Obywatelskiej opowiedział poznaniakom o rozmowie, którą odbył niedawno z przedstawicielami amerykańskiej ambasady. – Powiedziałem, że mamy teraz dwa dramaty w Polsce. Z jednej strony, mamy to nieszczęście koronawirusa i pandemii, ale mamy też olbrzymi kryzys polskiego państwa – relacjonował prezydent Poznania. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

