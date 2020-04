Mocne uderzenie w polską gospodarkę. Rząd pokazuje prognozy. Z powodu epidemii wywołanej przez koronawirusa polski PKB spadnie w 2020 roku o 3,4 procent, mocno wzrosną dług publiczny oraz deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych – poinformowało Ministerstwo Finansów. Polska gospodarka skurczy się po raz pierwszy od początku lat 90. We wtorek rząd przyjął Aktualizację Programu Konwergencji, który w najbliższych dniach ma zostać przekazany Komisji Europejskiej. To dokument, określający podstawowe założenia makroekonomiczne, na podstawie którego organy UE wydają zalecenia budżetowe dla państw członkowskich. Ten rok jest jednak szczególny. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, w związku z epidemią COVID-19 i niepewną sytuacją gospodarczą Komisja Europejska zdecydowała o ograniczeniu wymogów informacyjnych dla tegorocznej edycji programów stabilności i konwergencji. “Programy mają się koncentrować na działaniach wdrażanych w reakcji na epidemię. Na ich podstawie Komisja przygotuje zalecenia dla krajów w ramach semestru europejskiego, których realizacja zapewni koordynację i odpowiedni poziom działań budżetowych wspierających gospodarkę” – czytamy w komunikacie resortu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

