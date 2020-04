Ponad 400 nowych zakażonych w ciągu doby i wielu zmarłych pacjentów Ministerstwo Zdrowia podało nowe dane o zakażeniach i zgonach z powodu koronawirusa. Okazuje się, że od rana stwierdzono 225 nowych zachorowań oraz 18 śmierci. To znaczy, że od wczoraj oficjalnie przybyły 422 zakażenia i 28 zgonów. Najmłodszą ofiarą śmiertelną koronawirusa jest dziś 31–letnia kobieta ze Szczecina. “Mamy 225 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (102), mazowieckiego (36), łódzkiego (32), dolnośląskiego (20), wielkopolskiego (16), małopolskiego (13), opolskiego (4) i pomorskiego (2)” – napisało MZ na Twitterze. “Z przykrością informujemy o śmierci 18 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 78-M Ruda Śląska, 61-M Racibórz, 90-M, 81-M Tychy, 75-K Kędzierzyn Koźle (mieszkanka woj. śląskiego), 66-M Kędzierzyn Koźle, 69-K Grudziądz, 88-K Oborniki Śl., 65-M Wałbrzych,80-K, Wrocław, 31-K Szczecin, 80-M, 84-K Gdańsk, 83-K Radom, 83-M, 68-M Warszawa, 87-K Zgierz, 82-M Łańcut. Większość osób miała choroby współistniejące” – dodał resort. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.