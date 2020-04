Mówili o niej “jeden z siedmiu cudów Bostonu”. Donna Isabella i jej muzeum. Amerykańska diwa muzealnictwa. Jedna z pierwszych, która swoją pasję kolekcjonowania dzieł sztuki przekuła w czyn. Na początku XX w. otworzyła muzeum. Pisało się o niej wiele – w końcu była kobietą nietuzinkową i przedsiębiorczą w czasach, kiedy rola niewiast była zgoła inna. Zdaniem wielu – była prekursorką. Najgłośniej jednak o jej przedsięwzięciu zrobiło się 30 lat temu, kiedy złodzieje ukradli z muzeum dzieła warte ok. pół miliarda dolarów. Poznajmy Isabellę Stewart Gardner. Gardner to ikona. Przetarła szlaki kolejnym kobietom, które na pohybel patriarchatu stały się przedsiębiorczymi kolekcjonerkami sztuki, co przekuły na nieźle prosperujące muzea. Miejsce powstałe, by “sprawiać przyjemność na zawsze”, stało się jej domem. Kto wie, może bez Isabelli nie byłoby Peggy Guggenheim? W końcu dziedziczka – nie takiej dużej, jakby się mogło wydawać – fortuny poszła w ślady swojej starszej koleżanki i stworzyła jedno z najważniejszych muzeów na świecie. Poznajmy więc nestorkę kolekcjonerek sztuki. Urodziła się 14 kwietnia 1840 r. w Nowym Jorku. Jako jedyna z czwórki rodzeństwa dożyła wieku dorosłego. Stała się oczkiem w głowie rodziców. Głównie matki Adeli, angielki i dziedziczki rodzinnej spuścizny sięgającej 1650 r. To wówczas jej rodzina przybyła do Bostonu. Ojciec – David, Szkot spowinowacony z królewską linią Stuartów – fortunę zbił na handlu irlandzkim lnem i górnictwie. Swoich korzeni się nie wstydziła. Wręcz przeciwnie, była z nich niezwykle dumna. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

