MSZ: przeprowadzenie wyborów w wielu państwach będzie niemożliwe Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach prezydenckich za granicą. Odnosi się on jednak do obecnie obowiązującego stanu prawnego, a nie do głosowania korespondencyjnego, którego chce PiS. “Przeprowadzenie wyborów w niektórych państwach będzie bardzo utrudnione, a w wielu niemożliwe” – napisano w uzasadnieniu projektu. Zgodnie z postanowieniem marszałek Sejmu wybory prezydenckie w Polsce mają odbyć się 10 maja. Ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa, PiS przygotował ustawę, zgodnie z którą wybory miałyby się odbyć wyłącznie drogą korespondencyjną. Ustawa jest już w Senacie, który ma 30 dni na jej przyjęcie lub odrzucenie. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że izba wykorzysta cały ten czas na pracę nad ustawą. We wtorek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą. Rzeczniczka MSZ Monika Szatyńska-Luft wyjaśniła na Twitterze, że odnosi się on do aktualnego stanu prawnego – czyli do klasycznych wyborów, a nie do głosowania korespondencyjnego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

