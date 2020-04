Muzyka Nadziei – Andrea Bocelli w darze dla opustoszałego świata W Wielką Niedzielę Andrea Bocelli, za zaproszenie władz Mediolanu i katedry w tym mieście, wystąpił w mediolańskiej katedrze i przed nią, dając w darze światu muzykę nadziei. To niezwykłe nagranie pokazuje też opustoszałe miasta Europy. Andrea Bocelli mówi jednak: “Hojny, odważny, proaktywny Mediolan i całe Włochy staną się znowu, już wkrótce, modelem zwycięstwa, motorem odrodzenia, na które wszyscy mamy nadzieję”. Oto utwory, które zaśpiewał w Mediolanie w darze dla świata czasów pandemii Andrea Bocelli: Panis Angelicus (from “Messe Solennelle” Op. 12, FWV 61), César Franck Ave Maria, CG 89a (arr. from Johann Sebastian Bach, “Prelude” no. 1, BWV 846), Charles-François Gounod Sancta Maria (arr. from “Cavalleria Rusticana”, Intermezzo), Pietro Mascagni Domine Deus (from “Petite Messe Solennelle”), Gioachino Antonio Rossini Amazing Grace, John Newton. This slideshow requires JavaScript. Andrea Bocelli, wraz z fundacją jego imienia, jest obecnie zaangażowany w kampanię walki z COVID-19. Fundacja Andrea Bocelli (ABF) rozpoczęła zbiórkę pieniędzy, aby pomóc szpitalom w zakupie sprzętu niezbędnego do ochrony personelu medycznego. https://www.gofundme.com/f/abfxcovid19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.