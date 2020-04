“Myślałam, że dostanę zawału. Historie pielęgniarek skierowanych do DPS. Nawet 10 tysięcy złotych kary nakłada wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł na pracowników ochrony zdrowia, którzy nie stawiają się na wezwanie do pracy w borykających się z zakażeniami koronawirusem domach pomocy społecznej. Ustawa o zwalczaniu epidemii daje mu takie prawo. – Musiałabym zostawić syna i nikogo nie obchodzi, z kim i jak – opowiada jedna ze skierowanych do DPS pielęgniarek. – Ja się bałam o własne zdrowie, a nawet życie, bo mam kilka chorób współistniejących – podkreśla inna. Ich historii oraz argumentów wojewody wysłuchał reporter “Czarno na białym” Artur Warcholiński. Pani Marzena to pielęgniarka, która dostała od wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła nakaz zostawienia swych obecnych podopiecznych i niezwłocznego przeniesienia się do opanowanego przez koronawirusa domu pomocy społecznej. – Ja już miałam świadomość, że wchodzę do tego ogniska koronawirusa i nie wychodzę stamtąd – opowiada pielęgniarka z ponad 30-letnim stażem, która chce zachować anonimowość.. Ze szczegółami opisuje sposób dostarczenia jej decyzji wojewody. Mówi, że o godzinie 6 nad ranem dwoje policjantów weszło do jej mieszkania. – Myślałam, że dostanę zawału. To pismo, że mam tam iść, że kara – wylicza pielęgniarka i podkreśla, że nie jest młodą osobą, zmaga się z własnymi dolegliwościami. – Stało się tak, że ja się teraz nie nadaję nigdzie do pracy – twierdzi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

