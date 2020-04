Na długo przed wstrzymaniem funduszy dla WHO, Trump rozbroił inną ważną dla świata instytucję ochrony zdrowia Donald Trump odciął fundusze oenzetowskiej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), którą oskarża o to, że popełniła “rażące błędy” w sprawie epidemii koronawirusa. Jednak dyplomaci i eksperci mówią, że zanim to się stało prezydent USA swoimi działaniami osłabił inną agencję, która tradycyjnie stawała na pierwszej linii frontu w walce z wszelkimi pandemiami: amerykańskie Centra Prewencji i Kontroli Zachorowań (CDC). CDC jest wiodącą w skali globalnej organizacją walczącą z epidemiami. Zatrudnia ponad 20 tys. ludzi, w większości w Atlancie, ale również w innych amerykańskich miastach i zagranicą. Model funkcjonowania agencji jest wzorem dla dużo mniejszego Europejskiego Centrum Prewencji i Kontroli Zachorowań (ECDC) i podobnych organizacji rozsianych po całym świecie. CDC odegrała kluczową rolę w wyplenieniu ospy wietrznej i niemal całkowitym wygaszeniu choroby Heinego-Medina. Cieszy się światowym uznaniem za swój wkład w walce z AIDS oraz wirusami Ebola i Zika. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.