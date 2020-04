Nagły spadek zakażeń. Czyżby SARS-CoV-2 uszanował Wielkanoc? W świąteczny poniedziałek nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wykryto w Polsce tylko 260, najmniej od 4 kwietnia, a przynajmniej tyle podało w jedynym tego dnia komunikacie ministerstwo zdrowia. Czy to nagłe załamanie trendu wzrostu? Wyjaśnienie może być inne, trywialne i zarazem niepokojące Dzienna liczba zakażeń podawanych do wiadomości na twitterze ministerstwa zdrowia wyniosła w poniedziałek 13 kwietnia ledwie 260. To trzeci najlepszy (czytaj – najmniejszy) wynik w kwietniu: 1 kwietnia było 243, a 4 kwietnia – 244 przypadki. Poniedziałkowy wynik jest zdumiewający: to zaledwie 65 proc. liczby zakażeń z 11 kwietnia i 60 proc. z 7 kwietnia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

