Nagrali działaczy PiS. Prokuratura umarza śledztwo. Jak ustaliła Wirtualna Polska, prokuratura Warszawa-Praga umorzyła śledztwo ws. nagrań wołomińskich działaczy PiS, którzy oferowali intratne stanowiska radnej, w zamian za przejście do ich klubu. Na nagraniach pojawia się nazwisko wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, a na jednym z nagranych polityków jest szef jego gabinetu politycznego Ryszard Madziar. Chodzi o śledztwo wszczęte w ubiegłym roku, a dotyczące obietnicy udzielenia wołomińskiej radnej Agacie B. korzyści w postaci objęcia funkcji wiceprzewodniczącej Rady Miasta, a jej córce obietnicy załatwienia pracy w ministerstwie. A także powoływania się na wpływy u Wojewody Mazowieckiego oraz w Kancelarii Premiera. Afera wybuchła w marcu 2019 roku. Wtedy to, Radio Zet ujawniło treść nagrania, na którym radny PiS Kazimierz T. proponuje radnej z konkurencyjnego klubu, że wstawi się za nią u wojewody. Radna spóźniła się ze złożeniem mandatu ławnika, w efekcie może stracić mandat radnej. Wojewodą mazowieckim był wówczas Zdzisław Sipiera z Prawa i Sprawiedliwości.

