Nagroda dla niepokornego sędziego Pawła Juszczyszyna Paweł Juszczyszyn dostał nagrodę od obywateli za szczególne zasługi dla praworządności, obronę wolnych sądów i za determinację w żądaniu list poparcia do nowej KRS Sędzia Paweł Juszczyszyn nagrodę od obywateli dostał w głosowaniu zorganizowanym przez stowarzyszenie sędziów Iustitia, którego jest członkiem. Największe stowarzyszenie sędziów w Polsce, co roku wyróżnia sędziów – swoich członków, którzy mają zasługi dla Iustitii, umacniają niezależność sądów, rozwijają demokrację, stoją na straży praw i wolności obywatelskich oraz pomagają rozwijać świadomość prawną społeczeństwa. Obywatele przez internet mogli głosować na sześciu sędziów. Najwięcej głosów oddali właśnie na Pawła Juszczyszyna, który otrzymał Obywatelską Odznakę Honorową Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

