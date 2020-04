Nagrody World Press Photo przyznane. Wśród zwycięzców Polak. Tomek Kaczor zdobył pierwszą nagrodę w kategorii Portret Roku w konkursie World Press Photo 2020 za zdjęcie “Przebudzenie” ukazujące nastoletnią Ormiankę cierpiącą na syndrom rezygnacji. Za Zdjęcie Roku uznano pracę Japończyka Yasuyoshi Chiby z demonstracji w Sudanie. Przedstawiamy galerię najlepszych zdjęć wybranych w konkursie. Zwycięskie zdjęcie japońskiego reportera AFP “Straight Voice” przedstawia demonstrację młodych ludzi w Chartumie w Sudanie w czasie przerwy w dostawie prądu w czerwcu ubiegłego roku. W centrum kompozycji znajduje się młody człowiek recytujący wiersz z ręką na sercu i wysoko uniesioną głową, otoczony światłami bijącymi z telefonów komórkowych. Autor zdjęcia na nagraniu opublikowanym przez fundację World Press Photo relacjonował, że podczas, gdy mężczyzna recytował wiersz, zebrani klaskali w dłonie i skandowali słowo “thawra” – “rewolucja”. Pomyślałem, że to piękna scena; byłem pod wrażeniem jego wyrazu twarzy, jego głosu – tłumaczył. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.