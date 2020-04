Najbardziej tragiczna masowa zbrodnia w Kanadzie – masakra w Nowej Szkocji. Może być więcej ofiar?! W serii ataków w Nowej Szkocji, w nocy z soboty na niedzielę zginęło najmniej 19 osób. Policja bada obecnie 16 miejsc w środkowej i północnej części prowincji – poinformowali przedstawiciele policji.



Mogę potwierdzić, ze jest ponad 19 ofiar – mężczyzn i kobiet; wszystkie ofiary były osobami dorosłymi, niektóre były znane podejrzanemu, inne nie – powiedział nadinspektor Chris Leather podczas konferencji prasowej. Śledczy w tej chwili badają 16 miejsc w środkowej i północnej części prowincji. Pięć z nich to spalone budowle, głównie domy. Niewykluczone, że odnalezione zostaną kolejne ofiary śmiertelne. Jesteśmy we wczesnych stadiach ogromnie skomplikowanego dochodzenia, nadal zbieramy informacje i szukamy odpowiedzi – podkreślił. Dodał, że w najbliższych dniach policja przedstawi porządek chronologiczny wydarzeń z uwzględnieniem poszczególnych lokalizacji. Poinformowano również, że Chad Morrison, policjant, który odniósł rany postrzałowe w pościgu za sprawcą, wraca do zdrowia we własnym domu. W sprawie jest tylko jeden podejrzany – powiedział Leather. Motywy zbrodni nadal nie są znane, a podejrzany nie był znany policji. Potwierdzono również, że sprawcy udało się tak długo unikać złapania, ponieważ poruszał się pojazdem “prawie identycznym jak wóz policyjny”, a później zdobył inny samochód. Tragiczne wydarzenia rozpoczęły się od strzelaniny w miejscowości Portapique, ok. 130 km na północ od stolicy prowincji, Halifax. Następnie podejrzany przemieszczał się na terenie prowincji, pozostawiając za sobą płonące budynki i kolejne ofiary. Jak podała policja, sprawca oprócz broni palnej mógł użyć również “innych środków”. Po ponad 12-godzinnym pościgu policyjnym podejrzany został unieszkodliwiony w niedzielę przed południem czasu miejscowego w Enfield, ok. 40 km na północ od Halifax. Mężczyzna, zidentyfikowany jako 51-letni Gabriel Wortman, zginął na miejscu, prawdopodobnie po wymianie ognia z policją. Liczba ofiar przekracza tę ze strzelaniny na politechnice w Montrealu w 1989 roku, która uważana była dotychczas za najbardziej krwawą w historii Kanady. 30 lat temu 25-letni Marc Lepine, uzbrojony w karabinek Mini-14, krzycząc, że walczy z feminizmem, zastrzelił 14 kobiet, w tym Polkę Barbarę Klucznik-Widajewicz, po czym popełnił samobójstwo. Policja zidentyfikowała Wortmana w dziewięć godzin po pierwszym tweecie około północy w sobotę, prosząc ludzi o unikanie obszaru Portapique i pozostanie w domu, gdy policjant przyjął doniesienie o użyciu broni palnej. Wortman został zabity po tym, jak policja zatrzymała go na stacji benzynowej w Enfield, N.S., w niedzielę, a okoliczności jego śmierci są badane przez policję. Gabriel Wortman, według doniesień mediów społecznościowych, pochodzi z Riverview, niedaleko Moncton w Nowym Brunszwiku. Uczęszczał do Riverview High School, zanim podjął studia na uniwersytecie w Fredericton w tej samej prowincji. Po studiach Wortman rozpoczął praktykę dentystyczną prowadząc Atlantic Denture Clinic w Dartmouth, N.S., a także gabinet w okolicy Halifax. Dzielił swój czas na te dwa miejsca. Niektórzy mieszkańcy Portapique, którzy rozmawiali z kanadyjską prasą, powiedzieli, że znali Wortmana, który był właścicielem nieruchomości przy Portapique Beach Road. Sąsiadka Nancy Hudson powiedziała, że ​​poznała Wortmana około 18 lat temu, kiedy kupił nieruchomość przy Portapique Beach Road, która jest w niewielkiej odległości od jej domu przy autostradzie 2. Portapique Beach Road to miejsce, z którego było pierwsze zgłoszenie o strzelaninie w sobotę wieczorem. „Był bardzo miły”, powiedziała. „Ale Gabe miał pewne problemy, zwłaszcza ze swoją dziewczyną”. Hudson powiedziała, że ​​ona i jej mąż John często spędzali czas z Wortmanem i jego przyjaciółmi na Portapique Beach Road, choć powiedziała, że ​​ostatnio nie widziała swojego sąsiada od około roku. „Są pewne problemy, które, jak sądzę, miał w swoim związku. To co wydarzyło się w weekend było do pewnego stopnia zaskoczeniem, ale nie aż tak skrajnym.” Hudson wspomniała o wspólnym ognisku z Wortmanem, jego dziewczyną i kilkoma innymi sąsiadami około 2004 roku, kiedy doszło do jakiejś kłótni, która zaskoczyła zgromadzonych. Hudson odmówiła podania szczegółów. „Miał obsesję na punkcie swojej dziewczyny” – powiedziała. „Po prostu był bardzo zazdrosny o nią. Była piękną dziewczyną. Myślę, że to właśnie przeszkadzało… ” David George Crockett, który mieszka trzy minuty jazdy samochodem od Portapique Beach Road, powiedział, że Wortman leczył zęby w swoim domu w Portapique. „Jestem bardzo zaskoczony” – powiedział Crockett. „Nigdy nie myślałem, że może zrobić coś takiego”. „Z tego, co o nim wiedziałem, był cichy, uprzejmy i bardzo łatwo się z nim rozmawiało… Był bardzo miły. Żartował trochę. Wydawał się normalny, nie jak ktoś, kto zrobiłby coś takiego. ” Crockett powiedział, że przerażające wieści sprawiły, że poczuł się przytłoczony, biorąc pod uwagę stres, jaki on i jego rodzina już odczuwali z powodu pandemii COVID-19. „To bardzo przygnębiające, gdy ktoś robi coś takiego”. W historii pokazanej przez CTV w 2014 Wortman dał bezpłatne protezy pacjentce, która przeżyła raka i straciła wszystkie zęby, ale nie było jej stać na protezy. „Bardzo jej współczułem” – powiedział wówczas Wortman. „Istnieje wiele sposobów na uzyskanie protezy, ale wygląda na to, że ludzie, którzy naprawdę ich potrzebują, to ludzie, którzy niewiele mają”. W mediach społecznościowych użytkownicy, którzy znali Wortmana, gdy był młodszy, starali się dopasować ten zbrodniczy czyn do osoby, którą znali. Przytaczają wpis Wortmana z 1986 roku w Riverview High School Yearbook, który został opublikowany przez wielu użytkowników w mediach społecznościowych, w którym umawiał się na jazdę rowerami i na narty z przyjaciółmi. Nie lubił zimnej pogody i planował zostać oficerem RCMP” – czytamy w tym wpisie. „Wortman był świetnym przyjacielem i niesamowitą osobą w liceum. Zawsze uśmiechnięty. Zawsze uprzejmy. To szokujące! ” – napisała Lisa Brush na Twitterze. Jak podaje Chronicle Herald, Scott Balser, który powiedział, że był przyjacielem Wortmana w szkole średniej, napisał na Facebooku: „Nigdy nie wiemy, przez co przechodzą inni w życiu, co sprawia, że ​​podejmują określone decyzje. W żadnym wypadku nie bronię jego działań w ten weekend.” „To bardzo smutna i tragiczna sytuacja, i współczuję wszystkim poszkodowanym rodzinom. Nigdy nie wiemy, jak zareagujemy na sytuację, dopóki się w niej nie znajdziemy ”. Co najmniej jeden z użytkowników mediów społecznościowych twierdził, że Wortman był zafascynowany, gdy był młody, pistoletami pneumatycznymi. „Strzelaliśmy z jego karabinu maszynowego za jego domem w Bridgedale. Były tam też butelki ze śmierdzącymi bombami saletry.” Pewna klientka Wortmana powiedziała Chronicle Herald, że we wrześniu ubiegłego roku dostała protezy od Wortmana i wszystko wydawało się w tym momencie dobrze. Powiedziała, że ​​Wortman prowadził klinikę ze swoim wspólnikiem. „Wydawało się, że dobrze sobie radzą, rozmawiając ze sobą tak, jak dobrzy przyjaciele. Wyglądali na bardzo miłych ludzi, bardzo szczęśliwych ludzi. ” „Był szalony. Mam na myśli pozytywnie. Rozmawialiśmy o wszystkim jakbyśmy się znali przez całe nasze życie” – powiedziała. „Jestem oszołomiona, mówiąc prawdę. Często jest to ostatnia osoba, o której myślisz, że może coś takiego zrobić, ale zawsze mówi się tak po czymś takim ”. Jeden z sąsiadów Portapique powiedział kanadyjskiej prasie, że on i Wortman byli przyjaciółmi, dopóki nie pokłócili się o kawałek pobliskiej nieruchomości. Sąsiad, który odmówił podania swojego nazwiska, powiedział, że Wortman spalił starą szopę, która należała do niego. Mężczyzna powiedział, że jest zbyt poruszony emocjami, aby powiedzieć więcej o swoim związku z Wortmanem lub o tym, co mogło być przyczyną jego szaleństwa. Tom Taggart, radny reprezentujący region Portapique w gminie Colchester, powiedział, że spokojna społeczność Portapique jest w szoku. “To jest po prostu absolutnie cudowna, spokojna, cicha społeczność, a pomysł, że może się to zdarzyć w naszej społeczności, jest niewiarygodny”, powiedział Taggart. Taggart powiedział, że nie znał dobrze Wortmana, ale rozmawiał z nim kilka razy, gdy dzwonił w jakiś sprawach miejskich, i opisał „piękny, duży dom” Wortmana przy Portapique Beach Road. W pewnym momencie w sobotę wieczorem Wortman „wydawał się mieć na sobie – jeśli nie cały – to część munduru policyjnego”, powiedział Chris Leather, oficer sekcji kryminalnej RCMP z Nowej Szkocji podczas konferencji prasowej. „Fakt, że ta osoba miała do dyspozycji mundur i samochód policyjny, z pewnością świadczy o tym, że nie jest to przypadek” – powiedział Leather. Leather powiedział też, że policja przyjrzy się możliwemu powiązaniu strzelaniny z wybuchem pandemii koronawirusa, który wymusił zamknięcie nieistotnych dla gospodarki przedsiębiorstw. Ofiary weekendowej strzelaniny to: oficer RCMP, nauczyciel, dwie pielęgniarki, sąsiedzi Wortmana i dwóch oficerów więziennych zabitych w swoich domach. Przemawiając na konferencji prasowej w poniedziałek, szef RCMP w Nowej Szkocji Chris Leather powiedział, że obecnie jest ponad 19 ofiar, ale policja spodziewa się, że w miarę rozwoju dochodzenia może się okazać, że ofiar jest więcej. „Jesteśmy względnie pewni, że zidentyfikowaliśmy wszystkie miejsca zbrodni, jednak nie byliśmy w stanie w pełni zbadać wszystkich miejsc zbrodni, ponieważ mieliśmy pięć pożarów, z których większość to rezydencje” – powiedział Leather. „Uważamy, że w zgliszczach tych domów nadal mogą się tam znajdować ofiary”. Jedna z ofiar została zidentyfikowana jako funkcjonariuszka RCMP Heidi Stevenson, z 23-letnim stażem w policji. Stevenson pozostawiła męża i dwoje dzieci. Premier Justin Trudeau złożył hołd Stevenson podczas briefingu prasowego w Ottawie. „Umarła, chroniąc innych” – powiedział. „To coś, co robiła każdego dnia, kiedy szła do pracy przez 23 lata”. W oświadczeniu Związek Nauczycieli Nowej Szkocji (NSTU) potwierdził, że Lisa McCully, nauczycielka z Debert Elementary, również padła ofiarą strzelaniny. „9 300 serc NSTU zostało złamanych wraz z sercami jej kolegów i uczniów szkoły Debert Elementary, a także jej rodziny i przyjaciół, którzy znali ją nie tylko jako pełnego pasji nauczyciela, ale jako pełną miłości osobę”, powiedział NSTU w oświadczeniu . Inny oficer RCMP, który został ranny w strzelaninie, Chad Morrison, z 11-letnim stażem w RCMP, jest w domu i leczy się po ranach postrzałowych. RCMP w Nowej Szkocji początkowo odpowiedziała na wezwanie do przypadku użycia broni palnej w rezydencji w Portapique, N.S., gdzie policjan znaleźli „kilka ofiar w domu i poza nim”. Policja poprosiła społeczność o unikanie tego obszaru, opisując sprawę jako „bardzo szybko zmieniającą się i chaotyczną sytuację ”. W niedzielę rano policja zidentyfikowała podejrzanego jako „aktywnego strzelca”, opisując mężczyznę jako „uzbrojonego i niebezpiecznego”. Później policja wskazała, że ​​podejrzany ma na sobie przynajmniej część munduru policyjnego i kieruje pojazdem, który wygląda jak samochód RCMP. Następnie policja wyjaśniła, że podejrzany nie był funkcjonariuszem RCMP. W następnych godzinach RCMP przedstawiła informacje o podejrzanym, jego miejscu pobytu na swoich kanałach społecznościowych. Policja wskazała, że ​​podejrzany zmienił pojazd i był ostatnio widziany w małym srebrnym trackerze marki Chevrolet. Poszukiwanie zakończyło się na Enfield Big Stop na autostradzie 102, około 90 kilometrów od Portapique. Brenda Lucki, komisarz RCMP, nazwała to „wyjątkowo dynamiczną sytuacją” i stwierdziła, że ​​na dużym obszarze było wymiana ognia. Śledztwo zostało przekazane niezależnemu policyjnemu organowi nadzorującemu Nową Szkocję, Serious Incident Response Team (SiRT). W oświadczeniu SiRT powiedział, że bada „zastrzelenie mężczyzny w Enfield przez funkcjonariuszy RCMP”. Podczas briefingu prasowego w poniedziałek premier Justin Trudeau powiedział, że był wstrząśnięty, gdy dowiedział się o „bezsensownej przemocy” w Nowej Szkocji, która pochłonęła wiele istnień ludzkich. „Dziadkom, którzy stracili wnuka, dzieciom, które straciły rodziców, sąsiadowi, który stracił przyjaciela – bardzo nam przykro z powodu waszej straty” – powiedział Trudeau. „Taka tragedia nigdy nie powinna była mieć miejsca. W Kanadzie nie ma miejsca na jakąkolwiek przemoc. " Przemawiając na niedzielnej konferencji prasowej poświęconej COVID-19, premier Nowej Szkocji Stephen McNeil nazwał strzelaninę „jednym z najbardziej bezsensownych aktów przemocy w historii prowincji". „Nigdy nie wyobrażałem sobie, że obudzę się i usłyszę tak przerażającą wiadomość," – powiedział McNeil. „Słowa nie mogą pocieszyć rodzin dotkniętych tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 24 godzin. Dla rodzin ofiar i tych, którzy wciąż się boją, mam głębokie wyrazy współczucia. Wiedzcie, że wszyscy mieszkańcy Nowej Szkocji są z wami" – dodał.

