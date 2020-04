Najdziwniejsza kampania w niepodległej Polsce Zgodnie z obowiązującym prawem wybory mają odbyć się 10 maja. Obecnie Senat pracuje nad ustawą, która miałaby wprowadzić powszechne głosowanie korespondencyjne. Spór polityczny wokół wyborów jest jednak tak duży, że wszystko będzie rozgrywać się do ostatniej chwili. Izba wyższa kontrolowana przez opozycję najprawdopodobniej odeśle poprawioną ustawę do Sejmu dopiero w maju. Tymczasem trwa najdziwniejsza kampania prezydencka w niepodległej Polsce. Przedstawiamy jej najważniejsze wydarzenia. 23 kwietnia W nocy samorządy w całej Polsce otrzymały maile od Poczty Polskiej z prośbą o przekazanie danych ze spisów wyborców, w tym adresów i numerów PESEL obywateli. Wysyłki wzbudziły falę krytyki. Szereg samorządowców zadeklarował, że nie udostępni Poczcie danych osobowych, wskazując na brak podstawy prawnej do takiego działania. Niektórzy prezydenci miast złożyli nawet zawiadomienia do prokuratury, informując o możliwości złamania przepisów o ochronie danych osobowych. Prokuratura Rejonowa Warszawa Mokotów wszczęła śledztwo “w sprawie sprowadzenia niebezpieczeństwa zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób poprzez przedsięwzięcie działań mających na celu przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r.”. Po kilku godzinach sprawa została umorzona. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

