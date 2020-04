“Najgłębszy spadek w historii”. Gospodarka na hamulcu. Obrazujący nastroje w przemyśle wskaźnik PMI dla Polski w marcu spadł do 42,4 punktu wobec 48,2 punktu w lutym – podała firma Markit. Analitycy PKO BP zwrócili uwagę, że PMI dla polskiego przemysłu w marcu zanotował najgłębszy spadek w historii do najniższego poziomu od kwietnia 2009 roku. Prognozują jednak, że kwiecień i maj mogą być jeszcze gorsze. Wskaźnik PMI jest wskaźnikiem wyprzedzającym i ma na celu pokazać prognozy dla gospodarki. Wartość wskaźnika powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze, a poniżej – kurczenie się branży. W środę firma Markit podała, że wskaźnik PMI dla Polski w marcu spadł do 42,4 pkt. wobec 48,2 pkt. w lutym. Wskaźnik ma najniższą wartość od kwietnia 2009 roku. Indeks pozostaje poniżej neutralnego poziomu 50 pkt od 17 miesięcy. “Marcowe wyniki badań wykazały pierwsze skutki gospodarcze coraz szybciej rozprzestrzeniającej się epidemii COVID-19 w Europie. Produkcja, nowe zmówienia oraz eksport spadły w najszybszym tempie od grudnia 2008, czyli od najczarniejszych dni światowego kryzysu finansowego” – napisano w komentarzu do badania. Indeks PMI dla strefy euro wyniósł w marcu 44,5 pkt. wobec 49,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

