Najstarszy tenisowy turniej świata odwołany

To było niestety do przewidzenia. Z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa zdecydowano o odwołaniu Wimbledonu, najstarszego i najbardziej prestiżowego tenisowego turnieju. Decyzję podjęto w środę po specjalnym zgromadzeniu działaczy All England Clubu (AELTC).

“Naszym zdaniem najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich, którzy uczestniczyliby w Wimbledonie. Teraz wyzwaniem jest powrót do normalności. Mieliśmy obawy o możliwość masowych zgromadzeń w momencie, gdy służby ratunkowe i medyczne są zaangażowane w inne sprawy. Do zorganizowania imprezy potrzebna byłaby bardzo duża grupa ludzi. Przygotowania dzieci do podawania piłek, sędziów czy stewardów byłyby ryzykowne. Dlatego też nie jesteśmy w stanie przeprowadzić imprezy w tym roku. To w tym momencie najlepsza możliwa decyzja. Teraz zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać kraj w walce z koronawirusem” – napisano w oświadczeniu.

Zgodnie z pierwotnym planem tenisiści mieli rywalizować w Wimbledonie w dniach 29 czerwca – 12 lipca. W ubiegłym tygodniu jednak los prestiżowej imprezy po raz pierwszy stanął pod znakiem zapytania. Wszystko za sprawą rozprzestrzeniającego się na całym świecie koronawirusa. Z tego powodu przełożono już na jesień wielkoszlemowy French Open (pierwotnie miał się odbyć na przełomie maja i czerwca), a zmagania w turniejach ATP i WTA oraz ITF zostały zawieszone do początku czerwca.

We wtorek wiceprezes Niemieckiej Federacji Tenisa Dirk Hordorff zapowiedział, że odwołanie wielkoszlemowego londyńskiego turnieju jest nieuniknione, ponieważ już wcześniej organizatorzy turnieju wykluczyli możliwość przeprowadzenia go bez kibiców. Ponadto rywalizacja odbywa się na kortach trawiastych i możliwa jest tylko latem. – To były konieczne decyzje. Nie ma co do tego wątpliwości. Jest kompletnie nierealistycznym myślenie, że przy obecnych restrykcjach dotyczących podróżowania uda się przeprowadzić jakikolwiek międzynarodowy turniej – stwierdził na antenie telewizji Sky Sports.

Jak podczas wojny Wimbledon to najbardziej prestiżowy i najstarszy tenisowy turniej. Impreza, której historia sięga 1877 roku, nie odbyła się tylko w latach 1915-1918 oraz 1940-1945 (z powodu I i II wojny światowej). Najwięcej triumfów w historii turnieju – dziewięć – ma Czeszka Martina Navratilova. Wśród panów ośmiokrotnie zwyciężał Szwajcar Roger Federer.

Symbolem londyńskiego turnieju są truskawki. Oblicza się, że w czasie trwającego dwa tygodnie turnieju kibice średnio jedzą ich prawie 30 ton. Najbliższym turniejem wielkoszlemowym w tym roku ma być zaplanowany na 24 sierpnia w Nowym Jorku US Open. Tydzień po jego zakończeniu na kortach ziemnych w Paryżu ma się odbyć się French Open, czyli między 20 września a 4 października.