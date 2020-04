Najważniejsi ludzie to nie politycy, tylko lekarze i pielęgniarki Państwa wtedy sobie dobrze radzą, kiedy są w stanie współpracować z miastami, regionami oraz z Unią Europejską czy Światową Organizacją Zdrowia – tak o walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa mówił w “Faktach po Faktach” profesor Jan Zielonka z Uniwersytetu w Wenecji. – To jest test na przywództwo – ocenił profesor Wojciech Sadurski z Uniwersytetu w Sydney. We Włoszech jest obecnie ponad 80 tysięcy osób zakażonych koronawirusem. Do 13 155 wzrosła w środę liczba zmarłych. Najtrudniejsza sytuacja jest w Lombardii na północy kraju. Prof. Jan Zielonka z Uniwersytetu w Wenecji ocenił w “Faktach po Faktach”, że Włosi bardzo szybko się zmobilizowali w obliczu epidemii COVID-19, a premier Włoch “stanął na wysokości zadania”. – Nie opowiadał, że to jest zwyczajna grypa, tylko od razu zaczął wprowadzać rygorystyczne obostrzenia w kontaktach międzyludzkich i później stopniowo je zaostrzał – powiedział. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

