Najwięcej zgonów od początku pandemii w Polsce "Z przykrością informujemy o śmierci kolejnych 31 osób zakażonych koronawirusem" – tak brzmiał popołudniowy komunikat ministerstwa zdrowia. Piątek okazał się najtragiczniejszym dniem pandemii w Polsce – zmarło 40 osób. Wśród ofiar COVID-19 znalazł się 18-latek ze szpitala z Kędzierzyna-Koźla. W piątek rano jeszcze nic nie wskazywało na to, że ten dzień będzie najtragiczniejszy ze wszystkich w ciągu trwania pandemii. Resort zdrowia przekazał wtedy informację o dziewięciu zmarłych osobach. W piątkowe popołudnie poinformował jednak o kolejnych 31 zgonach. Ministerstwo ograniczyło się do krótkiej informacji, że "większość z ofiar miała choroby współistniejące". Resort zdrowia w rozmowie z WP potwierdził, że także zmarły 18-latek cierpiał na "poważne choroby współistniejące".

