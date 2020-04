Nakaz zakrywania twarzy nawet przez dwa lata Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński stwierdził, że wprowadzony przez rząd nakaz zakrywania ust i nosa może obowiązywać jeszcze nawet przez okres dwóch najbliższych lat. – Jest taka możliwość. Tutaj wszystko zależy od wyników badań i rekomendacji naukowców – zaznaczył polityk. Janusz Cieszyński wypowiedział się na temat obowiązku zakrywania twarzy. Minister ogłosił, że ze względu na panującą w Polsce epidemię koronawirusa, przymus zakładania w przestrzeni publicznej maseczki ochronnej lub innej tkaniny osłaniającej twarz, może obowiązywać przez następne dwa lata. – Jeżeli będzie zmiana rekomendacji ekspertów, będziemy się do nich dostosowywać. Warto przypomnieć, że od stycznia te doniesienia są cały czas nowe, one się zmieniają – mówił w “Faktach po Faktach” TVN24 wiceminister zdrowia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.