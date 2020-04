Narada opozycji i wspólna konkluzja: nie ma zgody na wybory 10 maja – Nie ma zgody na przeprowadzenie 10 maja wyborów prezydenckich i Senat zrobi wszystko, by te wybory zablokować – przekazał po spotkaniu partii opozycyjnych Jan Grabiec. Rzecznik PO dodał, że rozmowy odbyły się z inicjatywy przewodniczącego Borysa Budki. We wtorkowym spotkaniu, oprócz lidera PO, wzięli udział przedstawiciele Koalicji Polskiej (PSL-Kukiz’15) i Lewicy. Politycy rozmawiali przede wszystkim o koordynacji ugrupowań opozycyjnych w Senacie. Obecny na naradach był także marszałek Izby wyższej prof. Tomasz Grodzki. – Rozmowa dotyczyła poprawek do dziurawej tarczy antykryzysowej, jakie zostaną zgłoszone w Senacie, a także zmian w Kodeksie wyborczym, zakładających wprowadzenie głosowania korespondencyjnego – powiedział Jan Grabiec. Rzecznik PO dodał, że “była zgoda wszystkich uczestników spotkania, że tych przepisów w tym kształcie nie można przyjąć”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

