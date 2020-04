Narasta dramat w USA. W ciągu doby zmarło tam ponad 1100 osób. Na całym świecie potwierdzono 1 081 952 przypadków koronawirusa, z czego 58 144 osób zmarło, a 227 735 wyzdrowiało. Oto bilans zachorowań na godzinę 21:55 z 3 kwietnia w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Włoszech, Hiszpanii i Francji. Chorych na Covid-19 w Wielkiej Brytanii przybywa w takim tempie, że Brytyjskie Stowarzyszenie Medyczne zdecydowało się na wydanie medykom specjalnego zalecenia, które ma ułatwić im podejmowanie trudnych pod względem etycznym decyzji. W sytuacjach, gdy będzie się toczyć decydująca walka o życie, pierwszeństwo ma należeć się tym, którzy lepiej rokują. Specjaliści przewidują, że wkrótce liczba zakażonych Brytyjczyków będzie na tyle wielka, że zabraknie sprzętu ratującego życie pacjentów. W ciągu ostatniej doby na Wyspach Brytyjskich z powodu Covid-19 zmarły 684 osoby. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

