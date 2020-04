Narasta strach wśród Kanadyjczyków przed COVID-19 Nowe badanie sugeruje, że coraz więcej Kanadyjczyków boi się perspektywy zarażenia nowym koronawirusem. 64 procent Kanadyjczyków stwierdziło, że boi się zachorować na COVID-19, w porównaniu do 57 procent dwa tygodnie temu. Wydają się jeszcze bardziej zaniepokojeni swoimi bliskimi, a 76 procent respondentów twierdzi, że obawia się, że ktoś z ich najbliższej rodziny zostanie zarażony. Te obawy są nieco mniej wyraźne w Quebecu, mimo że jest to prowincja o największej liczbie przypadków – 57% odpowiedziało, że boi się o siebie, a 69% stwierdziło, że boi się o rodzinę. Sondaż sugeruje, że ponieważ coraz więcej osób jest zaniepokojonych wirusem, problem staje się również bardziej osobisty. Chociaż nikt z ankietowanych nie mieszkał z kimś, kto zaraził się wirusem, 11 procent stwierdziło, że ma przyjaciela, członka rodziny lub znajomego, który otrzymał diagnozę COVID-19 – w porównaniu z czterema procentami dwa tygodnie temu. Tymczasem ogromna większość, 94 procent, stwierdziła, że ​​osobiście nie doświadczyła żadnych objawów, które w ankiecie wymieniono jak: kaszel, ból gardła, gorączka lub trudności w oddychaniu. Ich niepokój nie kończy się na zdrowiu ich rodziny. 93 procent respondentów w Kanadzie również uznało COVID-19 za zagrożenie dla gospodarki kraju. 79 procent stwierdziło, że COVID-19 stanowi zagrożenie dla zdrowia Kanady jako całości, a ta sama liczba twierdzi, że zagraża to codziennemu życiu w ich społeczności. Nieco ponad połowa respondentów uznała pandemię za zagrożenie dla ich finansów osobistych. Sondaż sugeruje również, że Kanadyjczycy są w dużej mierze i coraz bardziej zadowoleni ze środków podejmowanych przez rządy w celu zwalczania tej choroby. Jest to szczególnie prawdziwe na poziomie prowincji, z 82% aprobatą. Rząd federalny odnotował wzrost akceptacji, z 72 procentami zadowolenia, w porównaniu z 65 procentami dwa tygodnie temu. Obecnie 83 % Kanadyjczyków uważa, że ​​COVID-19 stanowi realne zagrożenie w porównaniu z 77 procentami sprzed dwóch tygodni. W ciągu ostatnich kilku tygodni na wszystkich szczeblach administracji odnotowano poważne działania mające na celu wprowadzenie rygorystycznych środków dystansowania fizycznego w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, a także wprowadzenie programów pomocy przez rząd federalny w celu zmniejszenia obciążenia finansowego dla osób prywatnych i firm. Jest to inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie 26 procent twierdzi, że pandemia wymknęła się spod kontroli, podczas gdy tylko 13 procent w Kanadzie uważa tak samo. Nie zmienił się fakt, że większość ludzi w Kanadzie – 67 procent – wciąż uważa, że ​​najgorsze jest wciąż jeszcze przed nami. Joanna Wójcik Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.