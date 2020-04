Nastroje Kanadyjczyków i firm SPRZED wybuchu pandemii Dwa nowe sondaże przeprowadzone przez Bank of Canada przedstawiają obraz planów na najbliższy rok konsumentów i przedsiębiorstw SPRZED eskalacji PANDEMII – w pierwszej połowie marca. Badanie oczekiwań konsumentów wykazuje, że więcej osób spodziewało się poszukiwania nowej pracy i spodziewało się, że szybko znajdą coś nowego, a mniej osób uważało, że ​​straci pracę. Oczekiwania dotyczące wydatków gospodarstw domowych były wyższe niż oczekiwania dotyczące wzrostu płac, co sugeruje, że konsumenci do połowy lutego nie stawali się bardziej ostrożni w wydatkach. Nastroje w środowiskach biznesu stawały się nieco mniej optymistyczne w większości regionów przed nasileniem się pandemii. Wiele takich opinii pochodziło z regionów produkujących ropę, w których firmy ograniczały lub miały ograniczyć wydatki inwestycyjne i zatrudnienie w związku ze spadkiem cen ropy. Firmy poinformowały bank centralny, że spodziewają się, że szok gospodarczy spowodowany niskimi cenami ropy będzie gorszy niż w 2015 r. i w kryzysie gospodarczym w 2008 r., więc ich wydatki inwestycyjne zostaną zmniejszone o 30 procent w porównaniu z 2019 r. Badanie sugeruje również, że koncerny naftowe przewidywały jednak niewiele zwolnień, chyba że niskie ceny ropy utrzymywałyby się przez dłuższy okres. Do połowy marca restauracje, hotele i inne przedsiębiorstwa branży usługowej odnotowały już załamanie sprzedaży, albo zamknęły się, albo spodziewały się wkrótce zamknięcia, i „drastycznie zwalniały pracowników lub skracały czas pracy”. Inni przechodzili na system dostaw żywności i sprzedaży online, aby znaleźć nowe sposoby zarabiania pieniędzy. Producenci spodziewali się tymczasowego wstrzymania produkcji i spadku sprzedaży w związku z problemami finansowymi klientów. Handlowcy sprzedający żywność i powiązane z nimi firmy transportowe natomiast odnotowali, że ich sprzedaż osiąga „bezprecedensowy poziom”. Bank of Canada trzykrotnie obniżył swoją główną stopę procentową – ostatnio w marcu do 0,25%, próbując uchronić kanadyjską gospodarkę przed konsekwencjami epidemii koronawirusa i spadających cen ropy. Kolejna decyzja w sprawie stóp procentowych przewidziana jest na połowę kwietnia.

