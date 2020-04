Nasz torontoński teatr dla swojej publiczności w czasach pandemii Nie straszna im pandemia – to, że nie możemy pójść do teatru nie oznacza, że teatr znika z naszego życia. Maria Nowotarska i Agata Pilitowska wpadły na znakomity sposób utrzymania kontaktu ze swoją wierną publicznością. Co tydzień będą spotykały się z widzami i wielbicielami Salonu Poezji, Muzyki i Teatru i opowiadały o historii teatru, spotkanych ludziach, niezwykłych przeżyciach, jakie ich praca im dostarcza. Będą się także dzielić poezją i fragmentami sztuk o wielkich Polkach – emigrantkach, historii naszego teatru. Same to najlepiej opowiadają w tym wideo: Zachęcamy do spotkań z artystkami Salonu Poezji, Muzyki i Teatru Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

