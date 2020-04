Nauczyciele oburzeni. Szef MEN ma uzyskać nowe uprawnienia w związku z epidemią. Przepisy, które zaniepokoiły nauczycieli, znalazły się w projekcie zmian w ustawach w zakresie działań osłonowych w związku z epidemią koronawirusa. Minister edukacji będzie mógł wyłączyć w tym roku stosowanie niektórych przepisów dotyczące awansu zawodowego nauczycieli i ich urlopu wypoczynkowego. Chodzi o “Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2” autorstwa ministra Łukasza Schreibera. Projekt został właśnie przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu. A w nim m.in. artykuł 50. bezpośrednio dotyczący nauczycieli. W przepisie tym czytamy, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju minister edukacji będzie mógł – w drodze rozporządzenia – wyłączyć w tym roku stosowanie niektórych przepisów ustawy Karta Nauczyciela dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i urlopu wypoczynkowego nauczycieli. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

