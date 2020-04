Naukowcy pozbawili złudzeń. Jak wirus może zachować się w cieplejszej temperaturze. Naukowcy z Akademii Narodowych Stanów Zjednoczonych przekazali do Białego Domu raport ws. wpływu temperatury na rozwój koronawirusa. Studzą w nim optymizm prezydenta USA Donalda Trumpa. Badacze podkreślili, że obecny stan wiedzy nie pozwala na stwierdzenie, że koronawirus zniknie z nadejściem cieplejszego powietrza. “Biorąc pod uwagę dane, uważamy, że pandemia prawdopodobnie nie zmniejszy się z powodu lata i powinniśmy uważać, aby nie opierać polityki i strategii na nadziei, że tak się stanie” – napisali w liście do Białego Domu. Narodowe Akademie to niezależne agencje, które doradzają rządowi i społeczeństwu. W ich raporcie przytoczono niewielką liczbę dobrze kontrolowanych badań laboratoryjnych, z których wynika, że wysoka temperatura i wilgotność mogą zmniejszać zdolność koronawirusa do przetrwania w środowisku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

