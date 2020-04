Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda: luzowanie obostrzeń ma sens, jeśli będzie więcej testów

Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda uważają, że luzowanie ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 będzie miało sens w przypadku, gdyby dziennie w USA były wykonywane 152 testy na 100 tysięcy mieszkańców. Oznacza to, że w USA powinno się ich przeprowadzać trzy razy więcej, niż do tej pory. W Polsce oznaczałoby to prawie 58 tysięcy testów dziennie – ponad pięć razy więcej niż robimy.

W kwietniu około 146 tysięcy osób dziennie było poddanych testom na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 – podała “COVID Tracking Project”, baza zbierająca informację o liczbie przeprowadzonych testów w USA. Do piątku, 17 kwietnia w całym kraju wykonano łącznie 3,6 miliona testów.

Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda szacują, że aby poluzować obostrzenia w USA do połowy maja, liczba dziennych testów przeprowadzanych od teraz do tego czasu powinna wynosić od 500 do 700 tysięcy. Ich zdaniem taki poziom testów jest niezbędny do zidentyfikowania większej grupy zakażonych i odizolowania ich od osób zdrowych. Do tej pory około 20 procent testowanych osób miało pozytywny wynik, co zdaniem naukowców, jest zbyt wysokim wskaźnikiem.