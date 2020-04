Nawet 15 000 ofiar śmiertelnych w Ontario z powodu koronawirusa??? – najnowsze dane prowincji W piątek przedstawiono dane, które są podstawą podejmowania decyzji przez rząd Ontario. Są to wyniki modelowania przebiegu epidemii COVID-19 przygotowane przez Ontario Health, Public Health Ontario oraz naukowców z uniwersytetów ontaryjskich. Na dole tego artykułu – pełny tekst i ilustracje prezentacji Ontario Public Health przewiduje, że w prowincji może dojść do 3 000-15 000 zgonów z powodu koronawirusa przy istniejących obecnie środkach interwencyjnych. Gdyby nie stosować żadnych środków, trzeba się liczyć z możliwością 100 000 zgonów do końca pandemii. Według obecnego scenariusza urzędnicy oczekują 1600 zgonów i 80 000 przypadków do 30 kwietnia. Dyrektor Ontario Public Health dr Peter Donnelly wyjaśnił, że prognozy i modelowanie zupełnie nowej choroby wirusowej są „niedokładne, ale ważne jest, abyśmy wykorzystali je wcześnie i szybko, aby doradzić jakie właściwe środki podjąć. Tak właśnie stało się w Ontario. ” Dodaje, że pełny przebieg pandemii może potrwać od 18 miesięcy do dwóch lat z powodu potencjalnej możliwości wystąpienia fali wtórnej, a nawet trzeciego ataku koronawirusa. Dr Donnelly powiedział, że istnieje możliwość wielu potencjalnych zgonów, ponieważ „to, jak będzie, zależy od nas wszystkich. Jeśli będziemy przestrzegać zasad, jeśli dołożymy wszelkich starań, aby dystansować się społecznie, jeśli będziemy opiekować się osobami starszymi i bezbronnymi w naszym społeczeństwie, możemy mieć najniższy z możliwych poziom ofiar”. „Dla wielu osób będą to szokujące liczby, ale należy podkreślić, że wprowadzono skuteczne działania i proponowane są dalsze działania.” Jeśli chodzi o zdolność prowincji do leczenia poważnie chorych osób, urzędnicy zdrowia publicznego przewidują, że do 30 kwietnia na OIOM-ach będzie musiało przebywać do 3500 osób. Obecna pojemność wynosi 600 łóżek, a prowincja planuje dodać 900 dodatkowych miejsc. Obecnie na OIOM-ach w Ontario jest 144 osób. Prezydent Ontario Health Matthew Anderson powiedział: „Próbujemy wszystkiego, co w naszej mocy, aby nadal zwiększać zdolność reagowania na tę chorobę. Potrzebujemy jednak wszystkich do pomocy. Musimy starać się ograniczyć tę chorobę do minimum, aby nasz system opieki zdrowotnej mógł wspierać tych, którzy jej potrzebują. ” Dr Donnelly powiedział, że należy wprowadzić dalsze środki, ale należy je wprowadzać ostrożnie. Zmniejszenie liczby firm, których usługi uważa się za niezbędne, to coś, co należy zrobić ostrożnie i w sposób przemyślany. Wytyczne dotyczące dystansu społecznego zostaną również wzmocnione wraz z bardziej intensywnym ich egzekwowaniem, w tym stosowaniem ostrych kar za nieprzestrzeganie przepisów. Była też mowa o konieczności zwiększenia liczby wykonywanych testów, szczególnie dla osób przebywających w domach opieki długoterminowej i pracowników służby zdrowia. Anna Głowacka Trzy scenariusze – zero działań, obecny poziom działań i zaostrzone rygory (materiały prezentacji przedstawionej na konferencji prasowej) Liczba zachorowań w każdym z tych trzech senariuszy: Liczba zgonów w każdym z tych trzech senariuszy: PEŁNA PREZENTACJA: This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

