Nawet najstarsi nowojorczycy nie widzieli takiego Manhattanu Nowy Jork wygląda dużo dziwniej, niż każde inne miasto w dobie koronawirusa. Z betonowej dżungli zmienił się w betonową pustynię – mówi Onetowi konsul generalny Polski w Nowym Jorku Adrian Kubicki. Polski dyplomata podkreśla, że “widać gołym okiem, jak choroba zatacza coraz szersze kręgi”, ale w ostatnich dniach pojawiła się nadzieja, że najgorsze już minęło. W stanie Nowy Jork zanotowano do tej pory ponad 170 tysięcy zachorowań na koronawirusa. Prawie 8000 tysięcy zmarło z powodu pandemii. “New York Times” podaje jednak, że po raz pierwszy spadła liczba osób na szpitalnych oddziałach intensywnej terapii. Pojawia się nadzieja, że Nowy Jork przeszedł już przez szczyt pandemii. Nikt nie mówi, że możemy odetchnąć z ulgą, ponieważ wszystko może pójść w dowolną stronę, natomiast wygląda na to, że statystyki są od kilku dni nieco lepsze, a więc ograniczenia nałożone przez władze przynoszą rezultaty. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

