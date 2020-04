Nie będzie wielkiego przejęcia niemieckiego przewoźnika. Właściciel PLL LOT, Polska Grupa Lotnicza poinformowała o odstąpieniu od transakcji zakupu linii lotniczych Condor – przekazała dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiej Grupy Lotniczej Katarzyna Majchrzak. Jak przekazała w poniedziałek PAP Majchrzak, “Polska Grupa Lotnicza poinformowała dzisiaj linie lotniczą Condor o odstąpieniu od transakcji zakupu tej spółki”. – Na tym etapie nie udzielamy więcej informacji – podkreśliła. Polska Grupa Lotnicza, spółka w 100 proc. należąca do Skarbu Państwa, ogłosiła pod koniec stycznia br. podpisanie umowy przejęcia niemieckiej linii Condor. PGL miała przejąć ponad 50 samolotów i około 4,9 tys. pracowników Condora. Kwoty transakcji nie ujawniano. Miała ona zostać sfinalizowana do końca kwietnia 2020 roku, po uzyskaniu niezbędnych zgód organów antymonopolowych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.