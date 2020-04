“Nie doceniliśmy tego wirusa. Jest mocniejszy, bardziej niebezpieczny, niż się spodziewaliśmy” Liczba przypadków koronawirusa w stanie Nowy Jork wzrosła w ciągu doby do ponad 75 tysięcy. Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo przyznał we wtorek, że wirus SARS-CoV-2 jest bardziej niebezpieczny, niż zakładano. Od poniedziałku rano w całym stanie zmarły 332 osoby, zwiększając tym samym liczbę ofiar śmiertelnych do 1550. Z prawie 76 tysięcy zakażeń stan Nowy Jork stał się obecnie epicentrum choroby COVID-19 na świecie. Wyprzedził chińską prowincję Hubei, która odnotowała 67801 potwierdzonych przypadków, odkąd wirus pojawił się tam w grudniu. – Nie doceniliśmy tego wirusa. Jest mocniejszy, bardziej niebezpieczny, niż się spodziewaliśmy – ocenił gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo. – Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni, wszyscy jesteśmy zmęczeni. Przez długi czas przychodzą złe wieści. Cały nasz styl życia został zakłócony. Każdy chce wiedzieć jedno, kiedy to się to skończy. Nikt nie wie – dodał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.