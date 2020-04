Nie zapomnij o wysianiu pomidorów

Z cyklu: Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika z nieba

Pomidory to zdecydowanie najpardziej popularne warzywa uprawiane w przydomowych ogrodkach. Warto przypomnieć, że przełom marca i kwietnia to najlepszy czas ma wysiew ich nasion do mnożarki w domu. Teraz to już ostatni dzwonek. Okres wegetacyjny tego warzywa jest bowiem zbyt długi – licząc od wysiewu do zbioru plonów, wynosi około 100 dni – aby ich uprawę można było rozpocząć poprzez wysiew nasion w maju bezpośrednio do gruntu. Wówczas to dojrzałe rośliny zakwitłyby dopiero we wrześniu, a zatem owoce nie zdążyłyby dojrzeć przed pierwszymi mrozami.

W połowie maja poleca się natomiast wysadzać do gruntu gotowe sadzonki pomidorów. Jest to bowiem czas, gdy minęła groźba wystąpienia nocnych prymrozków. Ci, którzy przegapią okres wysiewu pomidorów w domu, nie muszą jednak wcale wpadać w panikę. W drugiej połowie maja mogą oni wyruszyć do sklepów ogrodniczych, które oferują po bardzo przystępnych cenach ich gotowe, dobrze wyrośnięte sadzonki.

Opieka nad pomidorami w mnożarce wcale nie jest skomplikowana. Trzeba tylko pamiętać o dostarczeniu odpowiedniej ilości światła, nawozu oraz wody. Ważna jest też temperatura, która zbliżona powinna być do około 21 st. C. Opieka nad wysadzonymi do gruntu pomidorami jest nawet jeszcze łatwiejsza.

Najważniejsze to regularne podlewanie – pomidory lubią bardzo wilgotną ziemię. Podlewać należy jednak zawsze poniżej poziomu liści. Utrzymywanie wilgotnoci na liściach spowodować może pojawienie się chorób grzybowych. Nie należy też zapominać o uszczykiwaniu tzw. dzikich pędów, które pojawiają się u nasady każdego, wyrastającego z głównej łodygi liścia. Kiedy już krzew prowadzony przy paliku zawiąże pięć gron, należy odciąć szczyt rośliny. Wówczas wszystkie swoje siły skupi ona na wyprodukowaniu zawiązanych już owoców.

Pomidory z krzewów należy zbierać regularnie, bo przejrzałe opadają i szybko gniją na ziemi. Jeżeli jesienią ktoś podejmie się zabezpieczać owoce przed nocnymi przymrozkami poprzez owijanie ich papierem albo plastikiem, to zbiór można przedłużyć nawet o kilkanaście tygodni. Sensacja ostatniego sezonu – syberyjska purpurowa odmiana Purple Prince owocuje stosunkowo najdłużej, ponieważ jest najbardziej odporna na mrozy. Jej owoce, przy sprzyjającej pogodzie, zbiera się czasem jeszcze w połowie listopada.

A oto najkrótsza, ale za to bardzo ciekawa historia uprawy pomidorów przez człowieka. Naturalnie występowały one kiedyś jedynie w Meksyku, gdzie uprawiali je miejscowi Indianie. W Europie rośliny te pojawiły się dopiero w szesnastym stuleciu. Początkowo stosowano je jedynie jako rodzaj dekoracji ogrodowej. Francuscy ogrodnicy twierdzili przy tym, całkiem zresztą słusznie, że są to rośliny trujące. Istotnie, tylko owoce pomidorów są jadalne. Spożycie innej części rośliny grozi poważnym zatruciem. We Francji do dzisiaj pomidory nazywa się “jabłkiem miłości” – jeszcze do niedawna traktowane były jako wysokiej klasy afrodyzjak. Tak naprawdę popularność w Europie warzywo to zdobyło dopiero z początkiem dwudziestego wieku. Szczególnie polubili je Włosi.

Warto przypomnieć, że wszystkie odmiany pomidorów dzielą się na dwie grupy: odmiany krzaczaste (ang. determinate bush type) oraz pienne (ang. indeterminate, stake type). Podczas gdy pierwszą grupę uprawia się najczęściej na polu bez żadnych podpórek, drugą należy zawsze prowadzić przy paliku. Potrzebują one też nieco więcej czasu (ponad 60 dni od wysadzenia sadzonki do gruntu) na uzyskanie dojrzałych owoców.

W warunkach domowych lepiej, oczywiście, uprawiać pomidory pienne, bo rosną bardziej w górę i przez to zajmują mniejszą powierzchnię. Dla uzyskania wcześniejszych plonów (50 dni od wysadzania sadzonek do gruntu) lepiej natomiast wybrać odmianę krzaczastą.