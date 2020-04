Nie żyje ośmioletni prawnuk Roberta Kennedy’ego Ratownicy znaleźli ciało ośmioletniego Gideona McKeana. Chłopczyk zaginął przed tygodniem, gdy wraz z mamą, wnuczką zamordowanego w 1968 r. Roberta Kennedy’ego, płynął kajakiem i starał się wyłowić z wody piłkę. W poniedziałek znaleziono ciało kobiety. Tym samym zakończono prowadzone na szeroką skalę poszukiwania. Ciała 40-letniej Maeve McKean i jej syna znaleziono w wodzie u wybrzeży zatoki Chesapeake w stanie Maryland. McKean była prawniczką zatrudnioną na Uniwersytecie Georgetown; zajmowała się zdrowiem publicznym i prawami człowieka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

