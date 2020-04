Niebywały wywiad Kaczyńskiego na 10 kwietnia Jarosław Kaczyński na antenie Polskiego Radia udzielił wywiadu z okazji 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. I dla wielu osób rozmowa w “Sygnałach Dnia” mogła być jednak zaskakująca – prezes PiS nie zająknął się nawet na temat 95 pozostałych ofiar i mówił wyłącznie o swoim zmarłym bracie. Kaczyński w Polskim Radiu podkreślał, że bez jego brata PiS pozostałoby tylko ideą. – Przynajmniej od 1994 r. obaj prowadziliśmy akcję zmierzającą do zaostrzenia walki z przestępczością, jednak bez żadnych skutków. Kiedy brat został ministrem sprawiedliwości, zaczął tę ideę wcielać w życie. To dało mu potężną popularność i dlatego mogliśmy stworzyć Prawo i Sprawiedliwość. Bez tego prawica byłaby przegrana, a PiS byłoby co najwyżej pomysłem, niczym więcej – przekonywał. Podkreślił także, jak wyglądała polityka Lecha Kaczyńskiego. – W wymiarze międzynarodowym wiązała się z bezpieczeństwem Polski. W wymiarze wewnętrznym zaś odnosiła się do naszej tradycji, historii, w tym jej umacniania, a także wszystkiego, co powodowało, że nasz kraj się zmieniał. Krótko mówiąc, my wszyscy z niego – stwierdził. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

