Niemcy przedłużają obostrzenia. Zakaz imprez masowych do końca sierpnia. Rząd federalny i władze landów zgodziły się na przedłużenie do 3 maja większości restrykcji, wprowadzonych w celu spowalniania pandemii koronawirusa. Informację przekazała dziś kanclerz Niemiec Angela Merkel. Część sklepów będzie mogła wznowić działalność od 20 kwietnia. Większość obostrzeń, wprowadzonych na terenie Niemiec z powodu pandemii koronawirusa, obowiązywać będzie co najmniej do 3 maja – poinformowała na konferencji prasowej Merkel. Przepisy obowiązują od 22 marca i obejmują m.in. częściowy zakaz opuszczania domów, zakaz podróży oraz zamknięcie przedszkoli, szkół i uniwersytetów.

