Niewidzialne łańcuchy zakażeń koronawirusa Nawet prawie połowa przypadków to mogą być niewidzialne łańcuchy zakażeń. Tak twierdzi Anne-Claude Cremieux ze szpitala Saint-Louis w Paryżu. Ta profesor chorób zakaźnych zauważa, że najbardziej zastanawia w epidemii koronawirusa fakt tak wielu form bezobjawowych, co w praktyce oznacza, że wirusa można przekazywać jeszcze zanim zachoruje się na COVID-19. – Wiedzieliśmy, że są pewne niezauważalne łańcuchy zakażeń, ale dopiero teraz zdajemy sobie sprawę, jak bardzo są one odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się wirusa. Może to dotyczyć nawet 40 procent przypadków – powiedziała prof. Anne-Claude Cremieux na łamach “Le Parisien”.



Wniosek z tego płynie więc taki, by izolować ludzi i testować ich jak najwięcej na obecność koronawirusa w celu ograniczania epidemii. Pod tym względem "liczy się każdy dzień" – twierdzi francuska profesorka.

