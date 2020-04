Niewyobrażalne ustalenia naukowców. Liczba zakażonych może być wielokrotnie wyższa. Ustalenia amerykańskich naukowców z Uniwersytetu Stanforda mogą wręcz szokować. Jak podają eksperci, prawdziwa liczba osób zakażonych koronawirusem może być pięćdziesięciokrotnie wyższa od tej, jaką znamy z oficjalnych statystyk. Aktualne światowe statystyki mówią o blisko 2 mln 450 tys. osób zakażonych koronawirusem i o ponad 161 tys. ofiar śmiertelnych COVID-19. Pierwsze miejsce w tym smutnym rankingu zajmują Stany Zjednoczone (prawie 740 tys. zakażonych i ponad 39 tys. zmarłych). I choć te liczby świadczą o skali pandemii, to naukowcy z Uniwersytetu Stanforda doszli do wniosku, że prawdziwa skala problemu jest o wiele większa. Wnioski takie płyną z badań z wykorzystaniem testów na obecność przeciwciał. Przeprowadzono je w w Kalifornii – przebadano 3,3 tys. ochotników z kalifornijskiego hrabstwa Santa Clara w Dolinie Krzemowej. Badania wykazały, że infekcję wywołaną koronawirusem albo ma, albo już przeszło, kilkadziesiąt razy więcej osób, niż wskazywały na to oficjalne dane. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

