Niszczenie i handlowanie kartami wyborczymi będzie legalne. To efekt działań rządu. Z kartami do głosowania będzie można zrobić wszystko. Nawet publicznie spalić albo sprzedać. Będzie tak, jeśli wierzyć słowom wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który przekonuje, że niedługo do naszych skrzynek pocztowych trafią przesyłki zawierające tzw. pakiety wyborcze. Tyle że stanie się tak jeszcze przed wejściem w życie przepisów, które mają to umożliwić. Poranna wypowiedź ministra Jacka Sasina zelektryzowała medialną i polityczną Polskę. Na antenie TVN24 wicepremier, który zgodnie z planami PiS ma organizować wybory korespondencyjne, przyznał, że produkcja kart do głosowania już trwa. – Druk kart został podjęty – stwierdził minister aktywów państwowych. Nie ma jeszcze ustawy, która przewiduje wybór głowy państwa za pośrednictwem Poczty Polskiej, bo ta jest w Senacie. Wyjdzie z niego 6 lub 7 maja, czyli trzy dni przed planowaną datą głosowania. A jeśli nie ma ustawy, to nie ma przepisów, które pozwalają na drukowanie pakietów wyborczych, ani nawet na stworzenie wzoru kart do głosowania. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

