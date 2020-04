Nowa nadzieja w walce z koronawirusem. Popularny lek niszczy go w 48 godzin. Naukowcy z Australii odkryli, że popularny lek przeciw pasożytom i… trądzikowi potrafi skutecznie rozprawić się z SARS-CoV-2. I to w dwa dni! Pojedyncza dawka iwermektyny hamuje namnażanie koronawirusa, a następnie eliminuje go z kultury komórek, do których wniknął. Badacze z Monash Biomedicine Discovery Institute (BDI) i Peter Doherty Institute of Infection and Immunity (wspólne przedsięwzięcie University of Melbourne i Royal Melbourne Hospital) opublikowali swoją pracę na łamach “Antiviral Research”. Ich odkrycie może być przełomowe, ale naukowcy studzą na razie nadzieje. Szukają nowych źródeł finansowania kolejnych badań i nie wiedzą, kiedy lek mógłby być stosowany u ludzi. Podkreślają jednak, że iwermektyna daje szansę, którą warto wypróbować. Czym jest iwermektyna? To mieszanina dwóch wielofunkcyjnych organicznych związków chemicznych pochodzenia półsyntetycznego, pochodnych jednego z produktów fermentacji Streptomyces avermitilis (gatunek bakterii). Stosowana jest jako jako ogólnoustrojowy lek przeciwrobaczy u zwierząt i u ludzi, szczególnie w leczeniu onchocerkozy (ślepoty rzecznej) oraz miejscowo w leczeniu trądziku różowatego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.