Nowa, niespodziewana prognoza epidemii w Polsce Instytut Pomiarów i Ocen Stanu Zdrowia przy Uniwersytecie Waszyngtońskim znacząco zmienił prognozę ofiar epidemii koronawirusa w Polsce. Według ośrodka w USA, Polska ma już… za sobą szczyt epidemii! Natomiast liczba ofiar śmiertelnych ma wynieść zaledwie niespełna 650. Wcześniejsza prognoza mogła niepokoić znacznie bardziej. A jednak aktualizacja w oparciu o dotychczasowe dane dotyczące liczby infekcji oraz ofiar śmiertelnych koronawirusa zakłada, że Polska najgorsze ma już za sobą. Naukowcy z IHME liczbę zgonów szacują na 646. Zastrzegają jednak, że prognoza obarczona jest sporą niepewnością. Fala epidemii koronawirusa w Polsce ma zakończyć się w drugiej połowie maja. Instytut z Seattle szacuje ponadto, ze pandemia spowoduje śmierć 37 tysięcy ofiar w Wielkiej Brytanii, 26 tysięcy we Włoszech i 23 tysiące w Hiszpanii. W USA prognozowana liczba zgonów wynosi 60 tysięcy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

