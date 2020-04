Nowe informacje: COVID-19, czyli wpływ pandemii na sprawy imigracyjne Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella” Rząd kontynuuje monitorowanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Na bieżąco wprowadzane są zmiany i modyfikacje, które są aktualizowane na podstawie najnowszych informacji, w miarę jak sytuacja się zmienia tak dla obywateli Kanady i dla stałych mieszkańców Kanady, jak dla osób przebywających w Kanadzie tymczasowo, a także osób, które starają się o pobyt stały w Kanadzie albo o wizę studencką czy pracowniczą, a które zostały dotknięte zakłóceniami spowodowanymi przez COVID-19. Ponieważ pandemia wciąż się rozprzestrzenia, Ministerstwo Imigracji Kanady bardzo często uaktualnia ważne informacje w miarę rozwoju sytuacji i w miarę podejmowania nowych decyzji i wprowadzania zmian. Sytuacja ciągle zmienia się, praktycznie z minuty na minutę, warto więc śledzić wprowadzane zmiany i… uzbroić się w cierpliwość. Nie na wszystkie pytania od razu można uzyskać odpowiedź czy informację. Ciągle jesteśmy wszyscy – rządy wszystkich krajów i my, zwykli ludzie – zaskakiwani rozwijającą się sytuacją. Radzę korzystać z linków podanych w tym artykule oraz w poprzednich – informacje tam zawarte aktualizowane są w miarę rozwoju sytuacji. Również zapraszam do kontaktu ze mną: najlepiej poprzez e-maile, ale również odpowiadam na telefony i zostawione wiadomości. E-mail jest wciąż najlepszym sposobem, obiecuję w miarę możliwości odpisać jak tylko szybko jest to możliwe. Osoby, które przebywają w Kanadzie i są w posiadaniu listu-aprobaty na wizę studencką oraz pracowniczą i w „normalnych” czasach mogą pojechać na granicę USA-Kanada, zawrócić (z wjazdem do USA lub bez wjazdu do USA) i w ten sposób prosić o wydrukowanie tych wiz przy powrocie do Kanady. Natomiast w związku z zamknięciem granicy z powodu pandemii, takie rozwiązanie stało się niemożliwe. 18 kwietnia 2020 ogłoszono przedłużenie zamknięcia granic na następne 30 dni, ale wkrótce powinniśmy doczekać się rozluźnienia wraz z poprawą sytuacji, więc i także z pewnością otwarte zostaną granice. Oby tak się stało jak najszybciej to jest możliwe! Wraz z rozprzestrzenianiem się pandemii, wstrzymano procedury otrzymywania pobytu stałego. N ie wstrzymano przy tym imigracji do Kanady, coraz więcej spraw imigracyjnych zostało sfinalizowanych, a imigranci otrzymali dokument pobytu stałego, ale nie mieli możliwości podpisania go (i poprzez to stania się pełnoprawnym stałym mieszkańcem Kanady). Departament imigracyjny szukał sposobów, aby osoby, które są w takiej sytuacji i przebywają obecnie w Kanadzie (np. z wizą pracowniczą), jednak dostały tak wyczekiwany pobyt stały w Kanadzie. W ubiegłym tygodniu osoby takie zaczęły otrzymywać e-mail z Departamenu Imigracji Kanady z listem informującym, że osoba jest już stałym mieszkańcem Kanady. List również informuje, że z tym listem można składać podanie o SIN oraz kartę zdrowia, a list jest ważny przez 1 rok – w tym czasie, jak tylko zostaną otwarte studia fotograficzne, trzeba przysłać zdjęcie, po czym otrzyma się kartę Permanent Resident. Oto link, gdzie zawarte są najświeższe informacje ( uzupełnione 22 kwietnia 2020 ) o podróżach do Kanady w różnych celach: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-bulletins-manuals/service-delivery/coronavirus/travel-restrictions.html Osoby, które są stałymi mieszkańcami Kanady i które znajdują się w poza Kanadą, a nie mogły do Kanady wrócić z powodu pandemii, nie będą utracą pobytu stałego, jeżeli nie mogą (tylko z tego powodu) spełnić wszystkich wymagań przebywania w Kanadzie (residency obligations). Wyjątek ten nie dotyczy spełniania warunków do otrzymania obywatelstwa – aby starać się o obywatelstwo ciągle trzeba udowodnić zamieszkanie i przebywanie w Kanadzie i pandemia nie zwalnia z tego obowiązku. 22 kwietnia 2020 zniesione zostały restrykcje godzin pracy dla studentów zagranicznych jeżeli chodzi o tzw. niezbędne (essential) stanowiska pracy. Każda prowincja ma swoje zasady, które pozycje są niezbędne. Super ważne: Osoby podróżujące do Kanady, niezależnie od tego czy są obywatelami Kanady, stałymi mieszkańcami, pracownikami, studentami czy członkami rodzin – po przybyciu do Kanady muszą przedstawić konkretny plan swojej 14-dniowej kwarantanny. Jest to warunek, który musi być traktowany poważnie i niespełnienie go grozi karą. Dotyczy to także pracodawców, do których przyjeżdżają zagraniczni pracownicy. Pełny tekst wprowadzonych 20 kwietnia 2020 zmian prawnych w kwestii kwarantanny znajduje się tutaj: http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-04-24-x2/html/sor-dors91-eng.html Ważne: informacje zawarte w moich artykułach ważne są tylko w momencie pisania i mogą zmienić się bez uprzedzenia. Radzę zawsze traktować informacje tu zawarte tylko jako podstawa do poszukania konkretnych, najnowszych informacji. Izabela Kowalewska Konsultant Imigracyjny Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej rubryce nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Od ponad 25 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów. Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Isabella Kowalewski IZABELA KOWALEWSKA JEST CZŁONKIEM IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL (ICCRC) CANADIAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL IMMIGRATION CONSULTANTS (CAPIC). Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. 